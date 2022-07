Grande successo a Rosazza per il Raduno degli Amici della 500 Biella (foto dalla pagina Facebook del comune di Rosazza)

È stato un successo il Raduno degli Amici della 500 Biella, andato in scena nella mattinata di ieri, 24 luglio, al parco comunale di Rosazza. In tanti hanno preso parte all'evento realizzato dalla Pro Loco: numerosi i mezzi esposti per la gioia degli appassionati.