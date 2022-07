Cavaglià, al cimitero posa di croci in legno con targhetta personalizzata

In questi giorni a Cavaglià si sta provvedendo alla posa di croci in legno con targhetta personalizzata da posizionare nelle aree comuni, dove si trovano le salme inumate, a seguito di estumulazione per scadenza delle concessioni cimiteriali. Lo informa il Comune sui propri canali social.