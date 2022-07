Vigili del Fuoco, ad agosto sarà sciopero a Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

“Le scriventi Organizzazioni Sindacali della categoria Vigili del Fuoco, CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CONAPO e USB, comunicano che martedì 2 agosto 2022 il personale del Comando Provinciale di Biella sarà in sciopero per denunciare l'importante carenza di personale amministrativo e operativo. La situazione non è più sostenibile, la mancanza di personale correlata da una pianta organica troppo bassa ha costretto il Comando a non poter garantire più di 11 vigili del fuoco a turno per tutta la provincia, di cui 8 svolgono gli interventi e 3 gestiscono le sede e la sala operativa. 170.000 abitanti nelle mani di 11 vigili del fuoco!

I cittadini biellesi hanno il diritto di avere un servizio di soccorso efficace ed efficiente e il personale vigilfuoco ha il diritto di essere in un numero sufficiente per espletare il servizio, evitando i continui infortuni derivanti dal sovraccarico di lavoro. Riteniamo sia inaccettabile che un Comando Provinciale sia ridotto al minimo storico. Il 2 agosto, giorno in cui si terrà al Dipartimento la riunione tra le Organizzazioni Sindacali nazionali e il Ministro dell'Interno per discutere delle piante organiche, dalle 10 alle 13, saremo davanti alla sede di via Santa Barbara per manifestare contro l'indifferenza del Dipartimento e la proposta di aumentare di sole 4 unità la pianta organica, a fronte delle 8 richieste per raggiungere degli standard accettabili.

Invitiamo nuovamente la politica, le istituzioni e gli organi di stampa ad unirsi a noi per continuare a denunciare un sistema di soccorso messo seriamente in crisi. PIU' VIGILI DEL FUOCO E PIU' ASSUNZIONI = MENO INFORTUNI E PIU' SICUREZZA”.