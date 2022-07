Vallanzengo, è nata l’associazione rivolta al prossimo nel ricordo di Loris Prevelato

La comunità di Vallanzengo si stringe nel ricordo di Loris Prevelato, mancato tragicamente lo scorso novembre a soli 49 anni (leggi qui). Come preannunciato in un precedente articolo (clicca qui), è nata venerdì sera l’associazione “Gli amici di Loris”, con l’obiettivo di mantenerne vivo il ricordo e aiutare il prossimo organizzando eventi e attività benefiche. I saloni parrocchiali del paese hanno ospitato l’incontro della neonata assemblea costituente, con l’approvazione dello statuto e la votazione del direttivo.

“Siamo positivamente colpiti dell’affluenza all’assemblea costituente, non era facile visto il caldo di questi giorni e il periodo non proprio favorevole dal momento che molte persone sono in vacanza, ma sicuramente siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa e siamo molto soddisfatti – spiegano i promotori dell’iniziativa - sinonimo del fatto che la gente ha compreso la bontà del progetto. Ora, dopo aver formalmente dato il via all’associazione, non ci resta che lavorare per raggiungere i nostri obiettivi cercando di coinvolgere il maggior numero di persone possibili. La campagna iscrizioni resta aperta: chi non ha potuto esserci, può contattarci e sottoscrivere l’adesione in qualsiasi momento. A breve formalizzeremo le cariche del direttivo e da settembre in avanti inizieremo a presentare le attività che abbiamo in mente: prima fra tutte, sensibilizzare la popolazione sul tema della depressione. La strada è tracciata, non resta che proseguire in questa direzione con entusiasmo e voglia di far del bene, nel ricordo di Loris che saprà sicuramente accompagnarci in questo cammino”.