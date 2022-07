Valdilana, il consiglio comunale ricorda l’ex sindaco di Soprana Maria Emilia Pera Mut

Nei giorni scorsi si è tenuto, presso la Sala Biagi di Valle Mosso, il consiglio comunale di Valdilana, in cui sono stati trattati diversi punti all’ordine del giorno come la ratifica della variazione di bilancio.

“Il consiglio – spiegano dal Comune sui propri canali social - ha ratificato la variazione di bilancio approvata dalla Giunta in data 30 giugno, che prevede l’inserimento di alcune maggiori entrate derivanti dai contributi ministeriali per 36500 euro, regionali per 36000 euro (fondi legati all’alluvione del 2-3 ottobre 2020) e dalla fondazione CRB per 10000 euro per il progetto di accoglienza delle famiglie ucraine sul nostro territorio. La variazione inoltre ha consentito di stanziare risorse su alcuni capitoli di spesa per consentire il finanziamento di alcuni lavori e l’affidamento di alcuni servizi ( messa a norma palazzetto dello sport, trasporto e mensa scolastici, manutenzioni ordinarie strade ecc.). Sull’approvazione degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio di ogni anno è necessario approvarli: un documento che viene redatto attraverso un analisi dei capitoli del bilancio e che attesta il permanere di una situazione di equilibrio tra entrate e spese. All'ultimo punto è stato approvato il Regolamento che permetterà all'Ente di vendere gli immobili comunali ‘disponibili’, come previsto dalla normativa. Attualmente il Comune, in quanto nuovo ente, si sta dotando di tutti i regolamenti necessari a poter funzionare con una logica univoca e di respiro territoriale”.

Infine, con commozione e cordoglio, il consiglio comunale ha ricordato la scomparsa dell’ex sindaco di Soprana Maria Emilia Pera Mut (leggi qui).