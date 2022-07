Tregua dal caldo ma sono in arrivo temporali con grandinate e vento: è allerta gialla

Una perturbazione atlantica sta erodendo la parte più settentrionale del campo di alta pressione nord-africana responsabile delle alte temperature di questi giorni. Nel corso della giornata odierna l’aria fredda associata alla perturbazione atlantica transiterà velocemente sulla nostra regione. Tale situazione sarà responsabile di un aumento consistente dell’instabilità atmosferica che sfocerà in temporali anche violenti con grandinate e raffiche di vento tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi. I fenomeni più violenti saranno più probabili sulle pianure a nord del Po. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito.

E aggiunge: “Domani un parziale rialzo nei valori di pressione favorirà un miglioramento temporaneo della situazione meteorologica, ma il nord Italia vedrà il transito, in settimana, di altre onde di bassa pressione atlantica, che avranno due effetti: alimentare ancora instabilità atmosferica e riportare le temperature su valori più consoni al periodo attenuando le sensazioni di disagio fisico per caldo. Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso da oggi pomeriggio allerta gialla per precipitazioni localizzate intense su tutto il Piemonte, ad esclusione delle zone del Piemonte sud-orientale, dove i fenomeni saranno meno intensi. Saranno possibili locali allagamenti, grandine, caduta alberi, fulminazioni e isolate frane superficiali, in particolare su nord Piemonte. Nel corso della notte progressiva attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali”.