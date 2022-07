Stellantis-Verrone, sciopero all'Ex Lancia

Venerdì 22 luglio i lavoratori di Verrone in maggioranza (abbondantemente oltre il 50%) hanno aderito allo sciopero di 4 ore, indetto dalla rappresentanza sindacale FIOM-CGIL e sostenuta dalla FIOM-CGIL Territoriale per le condizioni di lavoro inaccettabili, peggiorate dalle condizioni climatiche che imperversano in questi giorni, e dall’incuria in cui versa lo stabilimento ex Lancia.

Già nelle settimane scorse gli RLS aziendali hanno segnalato più volte a voce e per iscritto le criticità dello stabilimento, e hanno richiesto l’attivazione degli impianti di ventilazione per ridurre gli effetti della temperatura percepita ben più alta di quella effettiva.

All’ennesimo disinteressamento della direzione aziendale alle istanze dei lavoratori si è stati quindi costretti a reagire dando un segnale inequivocabile all’azienda.

Questo il comunicato con cui è stato proclamato lo sciopero: “NONOSTANTE I RIPETUTI SOLLECITI E LE SEGNALAZIONI FATTE, L’AZIENDA CONTINUA AD ACCENDERE SOLO PARZIALMENTE E AL MINIMO L’IMPIANTO DI AERAZIONE E VENTILAZIONE PER RIDURRE GLI EFFETTI DELLA TEMPERATURA PERCEPITA ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO TALE TEMPERATURA MISURATA SI ATTESTA OLTRE I 30°C MA QUELLA PERCEPITA E’ BEN OLTRE A CAUSA DI UMIDITA’ E RITMO DI LAVORO. COME SI PUO’ PRODURRE IN QUESTE CONDIZIONI?? I LAVORATORI DI VERRONE NON MERITANO QUESTO TRATTAMENTO”.

Il disinteresse dell’azienda verso le maestranze biellesi e verso gli stabili di Verrone ci paiono un ulteriore chiaro segnale di una volontà non volere dare un futuro a questo stabilimento. Una prospettiva contro la quale da mesi i delegati sindacali interni e la FIOM si stanno battendo per richiamare l’attenzione dei vertici aziendali, ma anche delle istituzioni del Territorio.