Inps, sospeso temporaneamente il servizio di ricevimento alla sede di Biella

Si informano tutti gli utenti che, a causa di un’imprevista rottura al generatore elettrico, la Sede Inps di Biella, sita in via Tripoli 14, sarà chiusa e sospenderà il ricevimento in presenza presumibilmente dal 25 al 29 luglio.

Il servizio informativo sarà garantito esclusivamente in modalità telefonica, tutti coloro che avevano fissato un appuntamento in presenza saranno ricontattati e potranno parlare direttamente con i funzionari Inps. Come di consueto sarà possibile fissare un appuntamento, che sarà gestito esclusivamente in modalità telefonica, tramite il contact center, chiamando il numero 06.164.164 da cellulare o 803.164 da fisso, oppure utilizzando l’App Inps Mobile o tramite il sito www.inps.it . Sarà cura comunicare quando il guasto sarà risolto e si potrà procedere alla riapertura della sede e ripristinare il normale ricevimento degli utenti.