Confesercenti Biella, sit-in prima del consiglio comunale sui progetti di grande distribuzione FOTO

Come preannunciato nei giorni scorsi (leggi qui), si è svolto nel primo pomeriggio di oggi, 25 luglio, il sit-in di Confesercenti sotto i portici di Palazzo Oropa, poco prima del consiglio comunale di Biella che si esprimerà, con una delibera, sui nuovi progetti di grande distribuzione previsti in via Carso e a Chiavazza.

Per l'occasione, è stata consegnata una lettera ai consiglieri comunali dove sono spiegate ragioni della protesta, insieme a osservazioni e riflessioni sul tema. A fermarsi, per un confronto, il sindaco Claudio Corradino che ha ascoltato il punto di vista dei rappresentanti di Confesercenti.

Ai nostri taccuini, il primo cittadino ha così commentato: “Capisco le preoccupazioni di tutti ma il commercio va ripensato globalmente. Noi puntiamo ad una città turistica e sempre più accogliente, quindi è necessario un commercio che stia aperto, soprattutto nei weekend. Questo fa la differenza. So che è un cambio di paradigma ma è fondamentale se vogliamo andare avanti. Dobbiamo reagire con proposte diverse, in caso contrario si è destinati a scomparire”.

Diversa l'opinione di Davide Ferla, direttore di Confesercenti, non proprio soddisfatto delle parole del sindaco: “Non vanno a toccare la richiesta di commercianti e più associazioni di categoria del Biellese. Cioè avere una visione diversa dello sviluppo del nostro territorio, che non deve per forza essere solo quella dei grandi centri commerciali. Siamo qui per consegnare simbolicamente la nostra lettera ai consiglieri e aprire una riflessione”.