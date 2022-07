La Prochimica chiude il “pacchetto centrali” con l’arrivo di Giorgia Fallarini

Virtus Biella comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Giorgia Fallarini.

Centrale, nata a Novara il 29 maggio 2005, Giorgia ha affrontato le ultime due stagioni protagonista in Serie C con i colori della Futura Volley di Busto Arsizio. Gioca a pallavolo da sempre, la sua prima esperienza in campo l’ha vissuta nel Settore Giovanile della Igor Volley Novara, in Under 13. La scalata nelle categorie l’ha portata a Romentino, in Under 14, e nella stagione 2019/2020 – spezzata a metà e terminata in anticipo a causa della Pandemia da Covid – alla San Giacomo nel gruppo Under 16. A Busto Arsizio ha affrontato il primo grande salto, nel quinto torneo nazionale, la Serie C, mentre a fine agosto esordirà con la canotta della nuova Prochimica di coach Marangio nel campionato di B1.

Queste le sue parole da nuova giocatrice della Virtus: «Sono molto contenta che sia arrivata questa nuova opportunità, ringrazio il Club per la fiducia mostrata nei miei confronti. A Biella ho svolto un allenamento nelle scorse settimane e mi sono trovata subito molto bene. Ho avuto modo di conoscere il coach e alcune delle ragazze che diventeranno ora le mie nuove compagne di squadra. Non vedo l’ora di iniziare la preparazione insieme a loro e godermi questa importante esperienza. Sarà sicuramente molto stimolante, intanto perché fino ad oggi ho giocato al massimo in Serie C e ora potrò allenarmi e confrontarmi con atlete del campionato di B1. Voglio mettermi in gioco e al servizio del gruppo e lo farò al massimo delle mie possibilità, con impegno, dedizione e sacrificio».

Il Direttore Sportivo Elena Ubezio (Ube) commenta: «Giorgia è una giovane atleta che però ha dimostrato di sapere quello che vuole per la sua carriera pallavolistica, tant’è che già qualche anno fa ha fatto la scelta di percorrere quotidianamente la strada Novara-Busto-Novara per sviluppare il suo percorso giovanile alla corte di Matteo Lucchini, prima coach e ora D.S. della società Futura Volley Busto Arsizio. In accordo con lui, pensiamo che Giorgia possa proseguire con noi il percorso tecnico iniziato e poter aggiungere anche la possibilità di lavorare e confrontarsi con un campionato di Serie nazionale, come la B1. Posso con sicurezza affermare che Cristina Mariottini, il nostro palleggiatore, sa giocare e far divertire i centrali, quindi con queste premesse e allenandosi ai ritmi e con giocatrici di categoria a fianco, Giorgia potrà fare un altro bel salto di qualità e, perché no, mettersi in mostra in campo. E poi un centrale novarese a Biella ormai è di tradizione!»