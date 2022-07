Calcio: Miguel Damas Lopez, il direttore d’orchestra è sbarcato alla Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 è lieta di comunicare che il centrocampista Miguel Damas Lopez è ufficialmente un giocatore blu-cremisi!

Nato il 10 settembre 1995 ad Algeciras, in Spagna, Miguel è un regista di centrocampo dotato di una tecnica sopraffina tanto da risultare un abilissimo direttore d’orchestra in mediana. Con le sue pennellate, riesce a servire assist magistrali ai suoi compagni con estrema semplicità e disinvoltura. Considerato uno dei centrocampisti più forti e completi del panorama calcistico biellese e non solo, Damas avrà il compito di impossessarsi delle chiavi del reparto di centrocampo visto che, ogni azione, passerà inevitabilmente dai suoi piedi.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Biellese 1902 e messosi subito in mostra date le sue doti tecniche e di visone del gioco, Miguel si accasa nella stagione 2014/2015 al Ponderano in Promozione. Dopo aver brillato con la casacca nero-stellata, viene “ingaggiato” dal Città di Cossato, sempre nella categoria di Promozione per poi passare nell’estate 2017 alla Polisportiva Vigliano per restarci fino al campionato appena concluso. Voluto fortemente dal Presidente Lorena e mister Ariezzo, Miguel Damas si appresta ora a vivere la sua prima stagione in blu-cremisi. Siamo più che certi di aver portato “in quartiere” un giocatore di assoluto valore e di grande prospettiva.

“Sono molto contento di intraprendere questa nuova sfida più che affascinante – spiega il giocatore - Qui ritrovo alcuni compagni con cui ho già giocato in passato e con i quali mi sono sempre trovato molto bene; la rosa che ne sta uscendo - dal mio punto di vista - è ottima e quindi sono convinto che si possa fare davvero molto bene. Sono felice di ritrovare mister Ariezzo con cui ho avuto la fortuna di lavorare in passato e, stando sotto la sua guida tecnica, mi ha fatto crescere molto. Tornare a giocare le partite casalinghe nel campo calpestato per 15 anni della mia carriera farà molto piacere e sarà un’emozione unica. Sono pronto fin da ora per questa nuova sfida con la casacca della Chiavazzese!”.