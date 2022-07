Un migliaio di persone si è dato appuntamento ieri sera, 23 luglio, nello spazio dedicato al Reload Sound Festival per assistere al concerto di Max Gazzè. Grande entusiasmo tra i presenti che hanno potuto cantare in compagnia dell’artista fino a tarda serata. A fare da cornice le montagne biellesi per una notte che molti ricorderanno per parecchio tempo.