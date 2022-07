Rifugio Rosazza in festa per il 32° Genio Guastatori

Giornata di festa al rifugio Rosazza sabato 30 luglio con “Rifugio aperto” per salutare il 32° Genio Guastatori. L’evento prevede una giornata in cui il rifugio offrirà servizio di bar e ristorazione “sentierofood” con pomeriggio di musica. Ci sarà la possibilità, tramite prenotazione di usufruire di un servizio di elicotteri che sarà attico tra le 7.30 e le 8.30 che permetterà, partendo dalla Cascina Nocca, di arrivare o sul Monte Camino o al rifugio Savoia. Per info: 3495190891, 3394602133