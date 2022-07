Coggiola, associazioni e Pro Loco presentano il “pranzo del pescatore”

Pasta allo scoglio e fritto misto di pesce saranno le pietanze principali del “pranzo del pescatore”, organizzato dall’associazione pescatori di Coggiola e Portula, in collaborazione con la Pro Loco di Coggiola.



In programma per domenica 24 luglio, alle ore 12:30 in piazza XXV Aprile a Coggiola, presso il tendone sul retro delle scuole, la partecipazione al pranzo richiede la prenotazione entro mercoledì 20 al negozio di Alfredo Barbè e alla farmacia Varola. In caso si volesse prenotare via telefono il numero è 335.7779548.