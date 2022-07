Ratataplan 2022, a Lessona stupore e meraviglia tra gli spettatori FOTO

Stupore, meraviglia e tanti applausi alla seconda serata in programma della nuova edizione di Ratataplan, il festival internazionale di musica etnica, arte e teatro di strada inserito nella rassegna del Lessona Summer Festival. Presenti ieri sera, 23 luglio, in piazza Sella il Collettivo Gtu in Krama Cabaret.

Altri gruppi itineranti (con spettacoli annessi in piazza Sella), oltre che in altri punti specifici del paese. Poi si sono esibiti la Compagnia in volo: Josepine in "Ex coelis", Bandakadabra e del Teatro per caso e la Compagnia teatro nelle foglie. Infine, è stato il turno di Bandakadabra.

Stasera, 24 luglio, l'inizio degli spettacoli è dalle 20,30 con Chapiteau Ratataplan Circus compagnia Blucinque con ingresso a biglietto. Accesso libero nell'area eventi in compagnia di Paolo Zanarella e Gypsi Orkestar.