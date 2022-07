Biella, al via al Premio Lions Bugella Civitas per la migliore recensione

Anche quest'anno il Lions Biella Bugella Civitas, presenta il Premio per la migliore recensione, giunto alla sua quarta edizione. Il concorso, aperto a tutti, ha lo scopo di diffondere la lettura critica dei libri finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria che quest'anno sono: Aristocrazia 2.0, di Roger Abravanel (ed. Solferino); L'era degli scarti, di Marco Armiero (ed. Einaudi); Hate Speech. Il lato oscuro del linguaggio, di Claudia Bianchi (Laterza); L'altro mondo. La vita in un pianeta che cambia, di Fabio Deotto (Bompiani); L'ultimo miglio, di Angelo Mastandrea (Manni).

Le recensioni, massimo 2000 battute, dovranno pervenire entro il 1 ottobre 2022 sia in formato digitale che cartaceo alla segreteria del Premio Biella Letteratura e Industria . Il bando è scaricabile dal sito www.biellaletteraturaindustria.it.

Le cinque migliori recensioni (si potrà scegliere un libro tra quelli in concorso) verranno rese note in occasione della presentazione dei finalisti della XXI edizione del Premio che si terrà il 22 ottobre 2022 a Città Studi a Biella, e saranno pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook del Premio per la votazione popolare. L’autore della migliore recensione riceverà il premio (consistente in 3 buoni da 100 euro ciascuno per acquisto di libri) in occasione della cerimonia di premiazione il 19 novembre 2022 presso l’Auditorium di Città Studi.