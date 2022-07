Anziano trovato morto in casa a Cossato, un’altra tragedia a 24 ore dal dramma di Biella (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

A nemmeno 24 ore dalla tragedia consumata ieri a Biella (leggi qui), un altro anziano è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione: si tratta di un uomo di circa 80 anni che viveva solo in casa.

A dare l’allarme, stando alle prime informazioni raccolte, alcuni residenti che, da qualche giorno, non l’avevano più visto nella zona e nel vicino bar dove era solito prendere il caffè.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Mottalciata, il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Il magistrato di turno ha disposto l’affidamento della salma ai familiari per le esequie funebri. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 luglio, poco prima delle 13, a Cossato.