Un tuffo nel passato a Magnano, il Medioevo rivive con sfilate e 80 figuranti in costume (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Un tuffo nel passato alla riscoperta degli antichi mestieri e di un’epoca affascinante e suggestiva come il Medioevo.

Nella giornata di oggi, 24 luglio, sono giunte a Magnano tantissime persone per assistere alle sfilate in costume e al ricco programma comprendente esibizioni di arcieri, falconieri e giullari, assieme a balletti e spettacoli. Il tutto portato in scena da 80 figuranti, vestiti in abito medievale, nonostante il clima torrido.

Pienamente soddisfatti gli organizzatori della lodevole iniziativa che saputo richiamare un buon numero di visitatori.