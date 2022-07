Musica e buon cibo, serate da sold out alla Festa della Birra di Netro FOTO

Serate da sold out a Netro. Tantissimi i biellesi giunti da ogni dove per prendere parte alla Festa della Birra organizzata dalla Pro Loco. Buon cibo e grande musica hanno scandito le serate di venerdì e sabato prima con la discoteca mobile Energia, poi con Sonia Castelli e Loris Gallo.

“Siamo molto soddisfatti – confidano dalla Pro Loco – Presenti anche tante persone provenienti dalle province vicine, a dimostrazione di come questo evento sia apprezzato anche fuori dal Biellese. Stasera, alle 22, saliranno sul palco del Polivalente gli Explosion. Per chi volesse c’è la possibilità di cenare in compagnia sotto le stelle”.