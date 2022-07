A Viverone torna la “Festa del Paese” con una caccia al tesoro

Le associazioni del paese e l’amministrazione comunale di Viverone organizzano la “Festa del Paese”, l’evento si svolgerà il prossimo martedì 26 luglio. Il programma si svolgerà con una caccia al tesoro nel Parco Comunale a partire dalle 18 aperta a tutti i bambini e a seguire, dalle 19.30, una cena presso Piazza Cavallini.

La cena prevede per gli adulti un menù fisso di pesce o carne che include antipasto, primo di pesce o di carne, patate e dolce, per i più piccoli è invece previsto un menù bimbo. Le prenotazioni per la caccia al tesoro potranno essere effettuate chiamando il numero 3494719248, per la cena invece è possibile sentire i numeri 3314703850 o 3473113815. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.