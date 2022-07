In relazione all’impossibilità di accendere fuochi per la massima pericolosità per incendi boschivi, nonché all’ordinanza comunale che impone il contenimento dell’uso dell’acqua potabile, dal 22 luglio 2022 l’area pic nic in zona Malpenga è chiusa al pubblico.

Resta pertanto chiusa fino a nuove indicazioni anche la sbarra di accesso al parcheggio.