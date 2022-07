Erika Vallera alla guida dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore

“La Regione Piemonte, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 15 luglio 2022 n. 55, ha nominato Erika Vallera nuova Presidentessa dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Erika Vallera, già vicepresidentessa dell'ente, è la nostra capogruppo di maggioranza a Candelo”. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social.

E aggiunge: “ L'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore rappresenta un patrimonio di primo piano per il territorio di ben quattro Province piemontesi (BI, VC, NO, VCO) e comprende oltre 20 aree protette. Un nuovo motivo d'orgoglio per Candelo che si dimostra al centro e al servizio del territorio tutto, in senso ampio”.