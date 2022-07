Biella, 26 nuovi laureati a Città Studi

Giovedì 21 luglio a Città Studi Biella si sono laureati 26 studenti: 24 del Corso di Laurea Triennale in Amministrazione Aziendale (Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino) e 2 del Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Amministrazione (Dipartimento di Giurisprudenza sempre di UNITO).

In mattinata le proclamazioni di laurea e le discussioni si sono svolte in presenza davanti alle Commissioni coordinate dai Professori Gino Mazzone, Alessandro Bonadonna, Anna Maria Porporato, per Amministrazione Aziendale, e Anna Maria Porporato, Alessandro Bonadonna, Matteo Portaluri, per Scienze dell’Amministrazione.

Il Professor Gino Mazzone – docente e dipendente di un noto istituto bancario biellese, cosa che sottolinea il continuo binomio formazione-lavoro proprio di Città Studi – ha presieduto la prima Commissione puntualizzando quanto il momento fosse rilevante: “La giornata odierna nella quale si procede alla proclamazione dei laureati è un tempo memorabile per gli studenti, per le relative famiglie, per l’intera comunità universitaria e per il territorio. Questa celebrazione, per i laureandi, segna la conclusione di un ciclo di studi e l’inizio di un nuovo presente da affrontare con passione ed impegno foriero di gratificazioni e soddisfazioni”.

Durante la cerimonia è stata anche menzionata la recente convenzione siglata tra Città Studi Biella, Università di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Città di Biella – progetto a cui ha aderito anche l’Unione Industriale Biellese con un suo specifico finanziamento – un accordo che lega per i prossimi vent'anni questo campus universitario biellese all’Università di Torino (legame nato ormai trent’anni fa, nel 1992).

“Un sentito ringraziamento – ha proseguito il Professor Mazzone – al Presidente di Città Studi, Dott. Pier Ettore Pellerey che in sinergia con il magnifico Rettore dell’Università di Torino, Prof. Stefano Geuna, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con la Città di Biella hanno recentemente rinnovato la Convenzione che lega questo Campus universitario biellese all’Università di Torino esaltandone, in modo costruttivo e prospettico, le ampie ricadute sul territorio in termini di cultura, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane nell’ampio contesto delle eccellenze imprenditoriali presenti”.