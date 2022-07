A Sagliano cerimonia e onori ai Caduti con il 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Celebrazioni a Sagliano Micca, in occasione della cerimonia con il 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. Poco prima delle 10 di questa mattina, 24 luglio, popolazione, penne nere e istituzioni si sono date appuntamento in Piazza Micca per la deposizione, con omaggio floreale, al monumento cittadino. A seguire, al Parco delle Rimembranza, momento dell’alzabandiera con onori ai Caduti.

Infine, nella chiesa parrocchiale del paese, ha avuto la Santa Messa del patrono San Giacomo, con la partecipazione di una rappresentanza della compagnia presente a Sagliano.