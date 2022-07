Galleria di Crocemosso, via le luci, attenzione alle nuove limitazioni

Alcune delle lampade che illuminavano la galleria di Crocemosso come da comunicazione della Elettrotecnica Vallestrona sono state tolte, in quanto c'era il pericolo che cadessero. La Provincia ha in ogni caso ora disposto la riapertura della galleria che era rimasta chiusa proprio per consentire l'opera di rimozione, ma senza illuminazione.

Per questo motivo, lo stesso ente di via Sella ha disposto l’istituzione dei seguenti obblighi/divieti:

-l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h all’interno della galleria;

-l’istituzione del divieto di transito ai pedoni ai velocipedi ed ai veicoli a trazione animale all’interno della galleria;

- l’indicazione di galleria non illuminata