Pichetto: “Accordo su grano primo passo per calmierare escalation prezzi”

“Dopo settimane di negoziati si è trovata una soluzione: un primo grande passo che può avere effetti positivi per calmierare l'escalation dei prezzi del grano e sbloccare le navi che sono in attesa di partire con le materie prime indispensabili per le nostre imprese”. Cosi il senatore di Forza Italia e viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, commentando l'accordo sul grano tra Russia e Ucraina, firmato in Turchia.

"E' la prima volta che Russia e Ucraina trovano un accordo da quando è iniziato il conflitto: questo consentirà inoltre la riapertura dei porti sbloccando anche quelle navi cariche di diverse derrate alimentari che rischiano di marcire e che non sono riuscite a rifornire i Paesi più in difficoltà, che in questo periodo più di tutti hanno sofferto della chiusura di importanti porti come quello di Mariupol e Odessa. Ora si vada avanti su questa strada sperando che il prossimo obiettivo ", conclude Pichetto, " possa essere quello di raggiungere la fine della guerra".