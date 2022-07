Enrico Frandino capolista alle regionali del 2024

Mare Mosso diventa lista civica e si presenterà in molte provincie del Piemonte alle elezioni regionali del 2024.

Enrico Frandino il suo fondatore sarà capolista. Il movimento creato nel febbraio scorso è pronto per essere lanciato in molte provincie del Piemonte , in cui persone di varia estrazione politica si stanno avvicinando , e proprio la natura civica del gruppo basata sulla partecipazione del cittadino alle tematiche amministrative, stanno preparando il lancio dell'iniziativa che partita da Mosso di Valdilana sta per ampliarsi e strutturarsi in molte realtà piemontesi.

"Molte persone si stanno rendendo conto che solo una partecipazione alla vita della comunità segnalando disservizi e denunciando problemi irrisolti si possono cambiare le cose - dice Enrico Frandino fondatore del movimento- . Noi amplifichiamo e sui media denunciamo i problemi e i disservizi presenti, sta poi a chi governa le varie realtà amministrative provvedere, ma intanto il cittadino diventa parte integrante della comunità come veicolo di consapevolezza e partecipazione."

Poco trapela su questa presentazione alle prossime tornate elettorali essendo appunto il movimento in fase di strutturazione, ma soprattutto nel Novarese ci saranno i primi lanci dell'iniziativa.