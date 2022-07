ANCE Biella, Andrea Bonifacio nuovo Presidente - VIDEO

Mercoledì 20 luglio Andrea Bonifacio, 44 anni, titolare dell'impresa edile di famiglia insieme al fratello Cristian, è il nuovo Presidente dell''Associazione Nazionale Costruttori Edili di Biella.

Bonifacio succede a Francesco Panuccio. ”Ringrazio i soci che mi hanno eletto a questo incarico di prestigio e l'ex presidente Panuccio di cui continuerò il lavoro. Sono entrato in ANCE quando avevo 19 anni grazie a mio padre Luigi, un imprenditore che lavorava in cantiere: io vengo da quella scuola. In questi anni ho ricoperto ruoli a livello territoriali, regionale e nazionale in ANCE Giovani, Durate la presidenza Panuccio ho svolto il ruolo di Presidente dell'Organismo Paritetico Edile Biellese”.

Gli obiettivi della presidenza Bonifacio sono il supporto alle imprese iscritte ed a quelle che si iscriveranno, porte aperte di ANCE per comunicare i servizi dell'associazione, unione associativa a livello nazionale per chiedere al Governo regole certe i materia di incentivi fiscali, prezzi dei materiali e PNNR.

Nel video che segue Andrea Bonifacio spiega come intende perseguirli.