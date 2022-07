Acquistare un divano letto salvaspazio

Se stai cercando una soluzione per ospitare qualche parente o amico, perché non scegliere un divano letto salvaspazio? Non ingombrerà la tua casa e potrai scegliere il modello perfetto per i tuoi spazi!

Dove posizionare il divano letto

Come potrete immaginare, nella vostra casa potete trovare diversi modi per impiegare un divano letto, infatti quest’ultimo può essere posizionato in molte stanze. Proprio per questo, anche dopo un eventuale trasferimento o nel momento in cui vorrete rinnovare l’arredamento della casa, potrete riutilizzarlo in un altro modo senza doverlo buttare.

In genere, la scelta più comune consiste nell’acquisto del divano letto per il soggiorno, che sia piccolo o grande. Se pensate con la dovuta attenzione alla posizione del divano letto, questo non ingombrerà troppo e non bloccherà il passaggio nemmeno una volta aperto. Nel caso in cui il tuo soggiorno fosse abbastanza piccolo il nostro consiglio è di posizionare il divano letto contro la parete e scegliere un colore chiaro che allarghi lo spazio, mentre in una casa grande è possibile anche metterlo al centro della stanza per dividere la zona cucina dal soggiorno se si tratta di un open space.

Oltre al soggiorno, anche la cameretta si presta bene ad ospitare un divano letto. Se la cameretta è rimasta inutilizzata perché i tuoi figli sono ormai grandi e vivono da soli puoi pensare di creare una zona relax che, grazie al divano letto, all’occorrenza potrà essere una stanza degli ospiti. Al contrario, se stai arredando una cameretta per il tuo bambino in questo momento, il divano letto potrà essere una seduta confortevole per leggere e giocare, ma anche un modo per permettergli di invitare un amico a dormire ogni tanto.

Modelli di divano letto salvaspazio

Una delle cose più belle del divano letto salvaspazio è che ne esistono di diversi modelli in commercio, ognuno dei quali è capace di rispondere ad un’esigenza precisa, sia per quanto riguarda lo spazio che andrà a riempire, sia per quel che concerne i gusti personali di chi lo acquista. Di seguito, scopriamo insieme alcuni dei modelli di divano letto salvaspazio offerti da Divanoso.it per arredare la vostra casa: