Processione della Madonna di Oropa e fiaccolata

La sacra effige della Vergine Bruna con la Corona e il Manto della Misericordia verrà portata in processione nella Basilica Superiore sabato 30 luglio. Alle ore 15, la Comunità di Fontainemore rinnoverà la secolare devozione alla Madonna Nera e accompagnerà la statua dall’antico sacello fino alla “Chiesa Nuova”. Seguirà la S. Messa solenne presieduta dal Vescovo di Aosta Mons. Franco Lovignana e dal Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella. Alle ore 21 la giornata si concluderà con la fiaccolata, allietata dalla cantoria di Fontainemore, che partirà dai cancelli del Santuario per raggiungere la Basilica Superiore.

«In occasione del 250° Anniversario della Diocesi di Biella, abbiamo accolto il desiderio dei pellegrini di poter rivivere l’esperienza di mettersi sotto la protezione del Manto della Misericordia come era avvenuto dopo l’Incoronazione – commenta il rettore Don Michele Berchi - Nei mesi di agosto e settembre la Basilica Superiore, che è stata restaurata ed è ora accessibile anche per le visite alla maestosa cupola, diventerà così il fulcro della devozione in Santuario”.

Alla vigilia della processione, venerdì 29 luglio alle ore 21 sarà proiettato nella sala convegni del Santuario il film di Manuele Cecconello dedicato alla confezione del Manto della Misericordia.

La Madonna resterà nella Basilica Superiore fino a domenica 25 settembre 2022 quando, in occasione del pellegrinaggio diocesano, la Madonna farà ritorno nella Basilica Antica.

Chi vuole renderle omaggio e raccogliersi in preghiera accanto a Lei, può farlo negli orari di apertura della Basilica, da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 18.00, i sabati e le domeniche dalle 08.30 alle 19.00.

Orari delle Sante Messe in Basilica Superiore: nei giorni feriali alle 10.30, 11.30 e alle 16.30. La domenica alle 10.30, 12.00 e alle 16.30 Orari delle S. Messe in Basilica Antica: Da lunedì a venerdì: ore 8.00, 9.00 ; Sabato: ore 8.00, 9.00, 18.15; Domenica: ore 7.30, 9.00, 18.15