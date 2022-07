Magnano, le vie chiuse al traffico nella giornata di "Magnanus"

In occasione della fiera medievale di Magnano, in calendario domani, nella giornata di domenica 24 luglio, alcune vie del paese saranno chiuse. Dalle ore 7 alle ore 24, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento “Magnanus”, sarà istituito il divieto di transito, sosta e fermata.



Le vie interessate sono: via Roma, dall’incrocio del Roc della Serca sino all’incrocio di via Sosio civico 10/1; la Piazza Comunale; via Santa Marta; via Castello, comprese le tre strade del Ricetto e relativo parco giochi.