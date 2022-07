Tragedia in montagna, morto alpinista sul massiccio del Grand Combin

E' un torinese l'alpinista morto ieri, giovedì 21 luglio, sul massiccio del Grand Combin, nelle alpi svizzere. Si tratta di un 68enne residente a Brandizzo. L’alpinista, accompagnato da un'altra guida alpina italiana, era socio del Cai di Chivasso.

L'uomo è precipitato per circa 240 metri, verso 11, per cause ancora da accertare. Insieme alla guida era partito dal rifugio Cabane de Valsorey (3.030 metri) nella notte con l'obiettivo di raggiungere in mattinata il Grand Combin de Grafeneire (4.314 metri), cima più alta del massiccio.

Una volta in cima, hanno cominciato la discesa in direzione Le Plateau du Couloir, quando l'uomo è precipitato. I soccorritori lo hanno raggiunto già privo di vita, per lui non c'era più niente da fare. La magistratura, in collaborazione con la polizia cantonale, ha aperto un'indagine sull'incidente.