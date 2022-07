Escursionista soccorso sotto la Sacra di San Michele

Intervento di soccorso andato a buon fine per un escursionista che si era perso lungo la salita per la Sacra di San Michele, nel comune di Sant'Ambrogio di Torino. L'allarme è stato lanciato verso le 17 di ieri, 22 luglio. L'uomo è stato portato in salvo verso le 18.30 con l'utilizzo dell'elicottero Drago del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino.