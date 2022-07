Alcuni residenti notano un uomo a terra nel cortile del condominio. Il fatto è accaduto ieri notte, in Valsessera: alla fine, si è scoperto che il 55enne era in preda ai fumi dell’alcol. All’arrivo di 118 e Carabinieri, l’uomo si è rialzato per dirigersi a piedi alla propria abitazione.