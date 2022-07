Sbarra del treno a terra a Chiavazza, ritardi e disagi per i viaggiatori in viaggio per Novara

Disagi questa mattina, 23 luglio, per i viaggiatori biellesi. Il treno delle 8.04, in partenza da Biella San Paolo con arrivo a Novara, è rimasto bloccato a Chiavazza, in prossimità del passaggio a livello di Strada Cascina Cortella.

Una delle sbarre era a terra, completamente spezzata. Sul posto si sono portati i Carabinieri per consentire il passaggio in sicurezza del treno e il personale preposto per la riparazione del danno. A causa di ciò, la linea ha registrato un ritardo di circa 55 minuti.

Stando alle prime ricostruzioni del caso, si sospetta che un'auto possa aver centrato il passaggio a livello nel corso della notte e si sia allontanata non segnalando quanto accaduto.