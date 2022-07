Paura a Cossato, donna di 67 anni trasportata in ospedale per un malessere (foto di repertorio)

Momenti di preoccupazione a Cossato. Nella giornata di ieri, 22 luglio, stando alle informazioni raccolte, una donna di 67 anni si sarebbe sentita male per cause da accertare. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato la signora in ospedale per le cure del caso.