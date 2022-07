Lutto a Valdilana, è morto Augusto Busato: il ricordo dell’amico

Grave lutto a Valdilana per la scomparsa a 76 anni di Augusto Busato , residente alla Sella di Mosso, mancato ieri, 22 luglio. Lascia la moglie Ileana e il figlio Franco, frate francescano a Fossano, unitamente alla sorella Carla.

Enrico Frandino lo ricorda così: “Caro Franco ancora non mi rendo conto che non ti vedrò più.. amico sincero, uomo buono e cordiale, amico di famiglia da moltissimi anni, ci sei sempre stato nel nostro cuore, presenza sincera ed importante, hai vissuto con noi la malattia di papà. Sono triste e nella mente è un turbine di ricordi dolci e amari, il primo abbraccio dopo la morte di papà è stato il tuo, e le prime parole di conforto mi hanno segnato indelebili ed ora sono un segno della tua presenza nella mia memoria. Uomo di fede profonda e consapevole testimone di valori importanti che hai trasmesso ai tuoi cari. Ti ricordo con un'emozione che diventa groppo in gola e sicuramente salendo alla Brughiera nel mio poco tempo libero resterai memoria, ma che tristezza non vederti in quello splendido giardino che coltivavi con amore e passione, avevi sempre una parola cordiale, un pensiero, una battuta ironica ma garbata, ed ora sei vento! ma chi ama non muore mai”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, 24 luglio, alle 20 nella chiesa di frazione Sella di Mosso. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 15 di lunedì.