Grande serata di spettacolo e musica al Lessona Summer Festival - FOTO e VIDEO

Grande serata di spettacolo e musica ieri , venerdì 22 luglio, al Lessona Summer Festival.

Lo spettacolo quello andato in scena sotto il tendone del Chapiteau Ratataplan Circus, dove gli artisti del “Teatro delle Foglie” hanno presentato il loro show che unisce la forza del circo, l'improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura.

La musica quella del famoso cantautore comasco Davide Van de Sfroos, a Lessona con il Maader Tour, che, sulle note della sue canzoni in lingua lombarda come i successi “Yanez”, “Polenta e galina fregia”, “La curiera”, “Nonno Bionico", ha fatto cantare, ballare e saltare per due ore il numero pubblico entusiasta.