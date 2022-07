40 anni di attività per il Fondo di solidarietà sociale "Maria Bianco’’

Il Fondo di solidarietà sociale "Maria Bianco’’, a fine luglio, compirà i suoi primi 40 anni di attività. Era stata costituita, infatti, a luglio del 1982, stipulando un apposito ‘’atto costitutivo’’, nello studio del notaio Secondina Sola di Cossato, su iniziativa di un’anziana donna, Maria Bianco, vedova e senza figli, che abitava alla frazione Mino e lanciò l’idea di aiutare gli anziani ed i disabili.

L’iniziativa. "Dapprima, la donna pensò di lanciare una sottoscrizione per realizzare, in città, una nuova casa di riposo. Poi si rese conto - era solito ricordare Ezio Menotti, deceduto a dicembre dello scorso anno, all’epoca giornalista presso Eco di Biella, che sarebbe poi diventato il primo presidente del fondo - che i costi sarebbero stati proibitivi, per cui si orientò verso l’istituzione di un fondo, che venisse incontro alle persone ed alle famiglie con grosse difficoltà economiche ed anche ai disabili, per motivi di salute e di carenza di lavoro".

L’iter burocratico. Fu così che prese avvio l’attività, con l’appoggio del Comune, allora guidato dal sindaco Elio Panozzo. Venne costituito un apposito comitato, presieduto da Ezio Menotti, affiancato, dal sindaco, dall’assessore ai servizi sociali Lucio Antonelli, e da Gino Comoglio, Giuseppe Paschetto, Carlo Balossino e Secondo Cappa Verzone, tutti membri dell’Amministrazione Comunale. L’associazione venne denominata ‘’Fondo comunale di solidarietà sociale Villa Berlanghino’’ e, fin dall’inizio, fu gestita non dai politici, ma dai volontari delle associazioni delle tre parrocchie cossatesi e di altre associazioni locali.

La sottoscrizione. "Maria Bianco, promotrice della bella iniziativa, si diede molto da fare e lanciò svariati appelli, tramite i giornali locali, per raccogliere fondi e la gente rispose, con grande generosità. E, alla sua morte, nel 1989, l’anziana donna lasciò buona parte dei suoi averi al fondo - ricordava ancora Ezio Menotti. Fu così che, nei primi anni ’90, lo statuto del ‘’Fondo’’ venne modificato: su proposta dell’allora assessore comunale ai servizi sociali Maria Pia Signorelli, l’associazione prese l’attuale denominazione, intitolata cioè a Maria Bianco".

L’aiuto solidale. Così, ogni anno, fu possibile elargire, a partire dal 1982 in poi, numerosi contributi alle persone in difficoltà per pagare le bollette della luce e del gas, o per l’affitto, per pagare le rette per la mensa scolastica, oppure l’abbonamento al pullman per recarsi a scuola o al lavoro, e così via.

I presidenti. Nel corso degli anni, si alternarono alla presidenza dell’associazione: Ezio Menotti, Flavia Rancati, Ilvo De Agostini ( come ‘’reggente’’), Ida Saviano e Franco Graziola, in carica da 13 anni. Quest’ultimo, è l’unico ad aver fatto parte del Fondo dal 1982 ad oggi.

La situazione attuale. Ed ora come stanno andando le cose? Lo chiediamo all’attuale presidente. "La situazione economica è peggiore di allora; - premette - da alcuni anni, infatti, a causa della crisi globale in atto e, da poco più di due anni, anche della pandemia, alla quale si era aggiunta, in loco, quella del tessile e del meccano-tessile, ci sono gravi risvolti negativi nell’economia biellese, per cui le richieste di contributo sono sempre tante. Nel corso degli anni, eroghiamo, in media sui 10-11mila euro, che è possibile grazie al contributo annuale del Comune, all’aiuto dei commercianti e dei cittadini in occasione della ‘’Festa della mamma’’, collegata alla omonima lotteria, e alle offerte di privati. Il nostro Fondo, come sempre, opera in sinergia con il Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia dell’Assunta, il Gruppo Carità della Parrocchia di Ronco, l’associazione La Speranza dell’omonima Parrocchia, il Fondo Edo Tempia, l’Auser, e la Croce Rossa Italiana di Cossato, per far fronte alle sempre più frequenti richieste di aiuto, con la consulenza tecnica e la collaborazione delle assistenti sociali del Cissabo. Purtroppo, da tre anni, a causa della pandemia, non siamo più riusciti ad organizzare la ‘’Festa della mamma’’, a teatro, e la lotteria ad essa collegata. Speriamo di poter riprendere, nel 2023, questa bella tradizione, che la gente ha sempre accolto con grande entusiasmo, così come gli artisti, protagonisti straordinari degli annuali spettacoli, che ringraziamo veramente di cuore per la loro collaborazione".