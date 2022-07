Tollegno, addio al campetto Franco Bor: verrà smantellato nel 2023, FOTO

Il 2023 sarà l’anno che segnerà la fine del campetto polifunzionale “Franco Bor” di Tollegno, il quale verrà inevitabilmente smantellato. A nulla sono valse le petizioni e le proteste dei residenti, oltre che le misure adottate dall’amministrazione Acquadro per tentare di preservarlo.



Il caso è scattato negli anni precedenti quando una famiglia residente nei pressi dell’area ha denunciato gli schiamazzi e i rumori che dal campo provenivano, portando la causa in tribunale. Inizialmente, si è intervenuti regolamentando gli orari di apertura, limitati alla fascia giornaliera e, successivamente, con l’installazione di reti per impedire al pallone di superare i confini del campo e finire nei giardini privati.



La causa è tuttavia continuata, portando prima alla chiusura del campetto e poi al suo smantellamento: “Abbiamo a che fare con questa vicenda dal 2014 – racconta il sindaco Pier Giuseppe Acquadro – e, dopo l’insuccesso delle misure che abbiamo adottato è arrivato il tempo di concluderla, per evitare che si protragga per troppi anni avvenire con relativi costi”.



È con rammarico che il paese saluterà il campetto: “Credevamo nella possibilità di uno spazio per il gioco in sicurezza – prosegue Acquadro. Ora si torna indietro di 15 anni, senza una struttura adeguata che prima, invece, avevamo".