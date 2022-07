Boogeyman di Oropa, una lettrice: "Non riesco a trovare una logica"

In un mondo dove ormai sembra ambizione primaria instillare la paura per destabilizzare, confondere, dirigere. Dove sembra regnare l'insicurezza, la mancanza di un Padre che ci guidi e ci sostenga... Un mondo dove però ci sono ancora delle isole di Luce, dove, quando tutto sembra precipitare, si può andare a pregare, a sperare, a chiedere conforto, a cercare quel Padre che, pur essendoci sempre, è sempre più dimenticato dagli uomini... (un esempio qui vicino è il magnifico Santuario di Oropa). Proprio lì, in quell'angolo di Cielo, non so quale mente umana abbia potuto accettare l'idea di mettere un'opera rappresentante (dicunt) la paura umana... Proprio lì dove ognuno di noi va per vincerla, per superarla, per trovare un abbraccio Spirituale che solo Dio può dare....

Mi verrebbe da pensare che l'uomo, forse, si è perso davvero del tutto. Al di là del significato di quell'opera, sul quale non posso esprimermi tecnicamente se non dalle sensazioni che provoca; come è possibile da parte della Curia accettare di collocarla all'interno di un Santuario? Ci sono altri migliaia di posti dove esporre tale "opera". Persino Sgarbi, noto esperto d'arte, dichiara "una bruttezza mai vista, violata la Sacralità del luogo".

Ho letto le spiegazioni del Rettore per capire, ma, mi scusi, non riesco a trovare una logica. Invece di far parlare della Luce, della Misericordia, della Bellezza del Padre, della sicurezza che solo Lui può dare, si vuole rimarcare l'angoscia che provoca la paura... In un luogo dove si va a cercare pace, serenità, accoglienza, Misericordia. Ho sempre saputo che la Chiesa deve ascoltare, accogliere, portare la Voce di Dio al mondo... E invece ora vedo che ostenta, dandole persino una forma, la paura, ciò da cui la Chiesa dovrebbe proteggere e per di più in un luogo Sacro, dove si dovrebbe condurre la mente e il cuore umano al profumo di Dio. C'è anche il rischio, pur involontario, di portare a idolatrare ciò che ci sta distruggendo: la paura... (alcuni bambini lo hanno visto come mostro di qualche cartone animato... alcuni adulti hanno visto il diavolo)

Ma non dovevamo avere soltanto il sano "Timore di Dio", quello che ci porta a vivere in modo rispettoso verso Lui e tutte le sue creature...? Forse non ho mai capito nulla... Che Dio mi perdoni.