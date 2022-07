Nuovi arrivi al TeamVolley per la B2: Vanessa Filippini e Alessia Boggio

TeamVolley ancora attivissimo sul mercato in entrata per comporre il puzzle che andrà a costituire l'ossatura del roster della formazione di Serie B2. Il direttore sportivo Marco Motto, sempre coadiuvato da coach Fabrizio Preziosa, ha messo a segno altri due bei colpi firmando la palleggiatrice Alessia Boggio (classe 1996) in arrivo da Safa2000 e la giovanissima Vanessa Filippini (classe 2004), opposto, ex Rosaltiora Verbania.

«All'età di 13 anni ho scoperto il mondo della pallavolo a Venaria dove il mio allenatore mi ha subito introdotta come palleggiatrice della squadra - ricorda Alessia Boggio -. Dopo diverse esperienze in varie società ho trovato nel Santena e successivamente nella Safa2000 due progetti che facevano al caso mio. Durante i playoff di quest'ultima stagione, ho avuto modo di conoscere il bonprix TeamVolley restando piacevolmente colpita dalla preparazione delle atlete e dallo staff perennemente presente. Dal primo momento in cui sono entrata in palestra ho avuto sensazioni positive, che mi hanno dato la conferma della bontà della scelta appena fatta. Sono contenta di far parte di questa squadra e mi impegnerò dando il massimo. Forza TeamVolley!»

«Alessia Boggio l'abbiamo incontrata nel corso dei playoff e ci ha impressionato favorevolmente - sottolinea il ds biancoblù Marco Motto -. Ci è piaciuto il suo atteggiamento in campo e quando poi abbiamo avuto modo di parlare con lei abbiamo incontrato una ragazza positiva, senza presunzioni, che ha ben chiaro il concetto di squadra, e noi che nelle ragazze cerchiamo sempre prima di tutto persone che lavorino con il gruppo per raggiungere un obbiettivo comune non potevamo lasciarcela sfuggire. È un'atleta di Lilliput Settimo e il ds Luca Barra è stato disponibilissimo a far sì che il trasferimento di Alessia al TeamVolley fosse semplice e veloce».

«Certamente - continua Motto - le sue caratteristiche di palleggiatore completo ed esperto ci saranno molto utili, così come sicuramente serviranno al gruppo la sua serenità e la sua spontaneità. Sono convinto che il nostro staff tecnico, con il suo arrivo, avrà a disposizione un palleggiatore che completa egregiamente quel reparto. Benvenuta, Alessia!»

Anche coach Fabrizio Preziosa punta sul valore di Alessia Boggio in cabina di regia, nella convinzione che il suo ruolo in campo sia duplice, tanto tecnico quanto umano: «Abbiamo giocato contro di lei quando vestiva la maglia di Safa2000, durante gli ultimi playoff promozione. Ci aveva colpito, e appena c'è stata la possibilità di farla approdare al TeamVolley ne abbiamo approfittato in quanto l'abbiamo individuata come profilo ideale per complementare il reparto dei palleggiatori sotto il profilo tecnico e il roster sotto l'aspetto umano, visto l'entusiasmo e la solarità con cui si è presentata».

Vanessa Filippini ha solo 18 anni, ma ha le idee molto chiare: «Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Conosco bene il TeamVolley per averlo incontrato tante volte, sia nei campionati giovanili che in Serie C lo scorso anno. Per me si tratta di una nuova sfida, dal momento che mi viene offerta la possibilità di salire di una categoria. Lessona è lontana da casa mia, ma credo fortemente nel progetto che mi è stato presentato: penso e spero che sarà un'enorme occasione di crescita, sia sotto l'aspetto tecnico-agonistico che umano. Sono davvero felicissima!»

«Vanessa Filippini - confida il ds Marco Motto - è un atleta che conosciamo da tempo, essendo stata una giocatrice di Verbania, contro cui abbiamo giocato molte partite sia di giovanile, lei è un 2004, che di Serie C. Al raggiungimento della promozione in B2 abbiamo valutato che lei fosse un rinforzo importante per completare il reparto degli opposti. Già al primo contatto si è detta molto interessata a trasferirsi da noi, abbiamo capito la sua determinazione e la sua voglia di migliorarsi e dal quel punto in poi il resto è diventato una formalità. Bertarelli, ds di Verbania, ha accettato di buon grado il trasferimento di Vanessa al TeamVolley e quindi nella prossima stagione potremo contare su di lei. Siamo certi che con l'aiuto del nostro staff tecnico, unito alla sua determinazione e al suo spirito di sacrificio, potrà fare quel salto in termini di miglioramento che dimostrerà tutto il suo potenziale come atleta di Serie B. Benvenuta, Vanessa!»

Anche coach Fabrizio Preziosa ha seguito a distanza ma con grande attenzione il percorso di crescita, dalle giovanili alla prima squadra, di Vanessa: «Arriva da Verbania, con cui ha disputato la stagione regolare nel nostro girone di Serie C e nel territoriale U18, per cui l'abbiamo vista più volte all'opera, ma soprattutto i playoff promozione dove si è confermata una dei migliori interpreti del ruolo di opposto. Ha ancora ampi margini di crescita per poter essere un giocatore incisivo in categoria superiore e importante per gli equilibri della nostro gruppo squadra».