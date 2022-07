Coggiola, ritorna la Ciclofolcloristica: nel weekend la salita fino a frazione Viera

Ritorna a Coggiola una delle manifestazioni che ne ha segnato la storia: la Ciclofolcloristica Coggiola-Viera. Nata nel 1967 da un’idea dell’insegnante Bruno Cerruti che, vedendo dei suoi studenti “bighellonare” durante un caldo giorno estivo, ha scherzosamente detto che li avrebbe mandati in bici su alla Viera.



Così, quella che inizialmente era solo una battuta si è trasformata in una tradizione. Organizzata dalla Pro Loco di Coggiola e in programma per sabato 23 luglio, la scalata inizierà con il ritrovo delle 17 in piazza B. Sella. Alle ore 18 la partenza da Regione Vico e il successivo arrivo in piazza della chiesa a Viera.



Infine, avverranno le premiazioni presso i locali della Pro Loco di Viera-Rivò. La manifestazione, aperta a tutti, è riservata ai residenti di Coggiola e paesi limitrofi e potrà essere affrontata sia con spirito ludico che agonistico.



Per info: 333.8210191 (Roberto).