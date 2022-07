Chiavazzese ‘75, Igor Vercellinatto nuovo difensore

La Chiavazzese ‘75 comunica ufficialmente che il difensore Igor Vercellinatto vestirà la maglia blu-cremisi nella stagione 2022/2023.

Nato il 19 aprile del 1989 in terra eporediese, Igor è un difensore centrale poderoso con il vizio del gol. Abile nell’amministrare alla perfezione la retroguardia, il classe ‘88, sarà il nostro pilastro portante che ci sosterrà e ci guiderà in questa nuova stagione. Igor muove i suoi primi passi da calciatore nell’Ivrea Burolo per poi passare all’Ivrea Calcio, Vanchiglia e Canavese Calcio. Terminata la lunga trafila delle giovanili, il nostro colosso debutta in Prima Squadra nel Pro Settimo Eureka. Dopo questa prima esperienza tra i “grandi”, viene prelevato dalla Rivarolese per poi accasarsi nel Santhià e successivamente nella Strambinese. Ecco poi il passaggio qui nel vicinato, esattamente al Citta di Cossato, dove fu compagno di squadra proprio dal nostro attuale tecnico Davide Ariezzo. Da sottolineare come Igor, in tutte queste positive esperienze, abbia sempre militato in Serie D ed Eccellenza risultando essere sempre un perno inamovibile in ogni compagine in cui ha giocato. Conclusa la parentesi cossatese fa ritorno in terra natale dove, per ben 8 stagioni ha vestito la maglia del Quincinetto Tavagnasco in Promozione. Nelle ultime due stagioni sportive è stato l’Ivrea Calcio di Promozione ad essersi assicurato le sue prestazioni. Insomma, un curriculum interminabile e da invidia per il neo acquisto chiavazzese. Nella sua nuova avventura laniera, Vercellinatto ritroverà - come detto - mister Ariezzo e noi troveremo un grande calciatore che porterà senza dubbio una bella ventata di esperienza, carisma e professionalità. A te le redini, Igor! Igor Vercellinatto, un colosso al servizio della squadra

“Sono felicissimo di tornare a giocare nel campionato del girone del biellese. Proprio qui ho già militato per due anni dove ho avuto una bellissima esperienza a Cossato. La bellezza di tutto ciò è anche il fatto di ritrovare una grandissima persona con cui ho avuto il piacere di giocare e che ora è un grande mister: Davide Ariezzo. Ringrazio la società per avermi voluto e spero di dare il mio contributo cercando di raggiungere il prima possibile la salvezza e divertimi trovando un grande gruppo.”