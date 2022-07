Cannavaro e Ferrara a "Campioni sotto le stelle"

"Campioni sotto le stelle" porterà in città il capitano dell'ultimo Mondiale azzurro (e non solo). Infatti martedì 30 agosto in piazza Battistero a Biella alle 21 sarà la volta di “Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara”. Il Pallone d’Oro 2006 e l’allenatore in seconda ai Mondiali in Germania racconteranno l’epica cavalcata che si è conclusa il 9 luglio allo stadio Olimpico di Berlino con la vittoria ai rigori per 5-3 ottenuta contro la Francia.

La serata vedrà come sempre in cabina di regia il giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato, L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa.

Il vicesindaco e assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, commentano: “in queste serate, dedicate a tanti indimenticabili campioni del recente passato, abbiamo assistito a un susseguirsi di ricordi, aneddoti ed episodi della vita, calcistica e privata, dei calciatori e allenatori arrivati a Biella. Il livello, con Cannavaro e Ferrara, resta altissimo e anche grazie a loro proseguiamo nel duplice obiettivo di portare ai cittadini biellesi atleti di livello internazionale e dall’altra parte far conoscere al di fuori dei nostri confini il Biellese, ripreso nell'ultima occasione sia dalle telecamere della Rai, sia da diversi quotidiani on line nazionali”.

PER PRENOTARE I BIGLIETTI GRATUITI: www.eventbrite.it o cliccando sul link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-campioni-sotto-le-stelle-cannavaro-ferrara-388693551877