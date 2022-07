Biella sul podio ai Campionati Nazionali A.N.A. di Tiro a Segno FOTO

Ai Campionati Nazionali A.N.A. di Tiro a Segno, svolti a Verona il 16 e 17 Luglio la Sezione di Biella è stata una delle più premiate. A Verona erano presenti 27 Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini, con un totale di oltre 220 partecipanti che hanno gareggiato nella Carabina Libera a terra e nella Pistola Standard. Entrambe le discipline erano previste su 30 colpi di gara.

Il Titolo Nazionale Assoluto della Pistola Standard è stato conquistato dall’Alpino Paolo Priano, iscritto al Gruppo Sportivo della sezione laniera. Priano ha messo a segno ben 283 punti nella specialità di arma corta a 25 metri, cogliendo anche l’affermazione nella categoria Master.

Un risultato importante è stato raggiunto dall’Alpina Francesca Di Mauro nella Carabina a 50 metri. La giovane tiratrice biellese ha totalizzato 283 punti su 300, il secondo miglior risultato nella categoria Open, aggiudicandosi la medaglia d’argento.

Due le medaglie individuali conquistate dai tiratori Aggregati (iscritti all’A.N.A. anche se non hanno prestato servizio militare negli Alpini). Due terzi del podio della Pistola Standard sono stati occupati, infatti, da atleti biellesi: sul gradino più alto è salito Alberto Firemi (con 287 punti) e in terza posizione Claudio Favetto (con 271).

Brillanti anche i risultati di squadra. I risultati complessivi dei partecipanti biellesi hanno consentito ai nostri tiratori di raggiungere il primo posto nella Pistola Standard - nella quale sono saliti sul podio Paolo Priano, Corrado Masserano e Claudio Biolcati Rinaldi - e la quinta posizione nella Carabina a terra con Francesca Di Mauro, Luigino Donato e Stefano Vercellino.

Nella classifica complessiva per Sezioni di Pistola Standard, i biellesi sono si sono classificati in seconda posizione sia nella categoria Alpini sia fra gli Aggregati. In entrambe le graduatorie i lanieri sono stati preceduto solo dai veronesi, i tiratori di casa.

Nella classifica per Sezioni di Carabina Libera a Terra i biellesi sono risultati settimi nella Categoria Alpini e quinti fra gli Aggregati.

Le premiazioni ai tiratori si sono svolte nel poligono veronese di via Magellano, che vanta ben 155 anni di storia. I riconoscimenti sono stati consegnati agli atleti dal presidente della Sezione di Verona Luciano Bertagnoli e dal Sindaco Damiano Tommasi (ex calciatore della nazionale).