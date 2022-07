47ª edizione della Biella-Oropa con due giovani atlete della nazionale azzurra, FOTO

Sono poco meno di 300 i preiscritti alla 47ª edizione della Biella-Oropa, storica corsa su strada biellese che andrà in scena sabato pomeriggio per l’organizzazione del GAC Pettinengo, numero in linea con quello del 2021 quando si corse sotto una pioggia a tratti torrenziale e che vide sul primo gradino del podio il torinese Flavio Ponzina (Brancaleone Asti) e la biellese Arianna Reniero (Atl. Stronese Nuova NordAffari).

Quest'anno le previsioni meteo parlano di una gara completamente diversa, probabilmente segnata da un caldo torrido che potrebbe consigliare a prudenza gli atleti, proponendo magari una gara tattica e per questo ancora più bella.

La gara è valida anche quale prova del Trofeo regionale CorriPiemonte e quest'anno è aperta sia a tesserati Fidal che di Enti di Promozione Sportiva. Ammessi anche possessori di Runcard Fidal. Per poter partecipare bisogna essere maggiorenni: si accettano anche minorenni nati nel 2004.

IL PERCORSO CAMBIA IN PARTENZA

A causa dei lavori di rifacimento stradale nella corsia nord di via Lamarmora, GAC Pettinengo ha deciso di variare la prima parte del percorso. Anziché chiedere l'utilizzo della corsia sud (con conseguente blocco della circolazione su questa arteria importante cittadina) ha optato per spostare la partenza di qualche metro, posizionandola nell'adiacente piazza Vittorio Veneto da cui gli atleti imboccheranno via Italia, per una bella passerella in centro città. Il rientro sul percorso classico avverrà in via Pietro Micca arrivando da via Duomo e via Amendola.

Così facendo il percorso si accorcia di circa 200 metri: nulla di trascendentale in ottica gara. L'arrivo sempre al davanti ai cancelli della Basilica Inferiore del Santuario della Madonna d'Oropa dopo 12 chilometri e ben 740 metri di dislivello positivo con rampe anche al 13% di pendenza. I tempi di quest'anno non saranno validi per la classifica all-time, vista la differenza di percorso.

LE PARTENZE IN DUE ONDE

Alle ore 17 partirà la prima onda di atleti ovvero tutte le donne e gli uomini over 60; alle 17.30, invece, nella seconda onda saranno presenti tutti gli uomini sino alla categoria M55. Una scelta vincente nella passata edizione che permetterà di vedere all’opera le migliori donne una contro l’altra e non mescolate nella pancia del gruppone maschile.

ISCRIZIONI LAST MINUTE

Quest’anno torna la possibilità di iscrizioni last minute: sarà possibile effettuarle dalle ore 13.30 alle ore 16.30 in segreteria gare in piazza Vittorio Veneto al costo di 20 euro.

I PREMI

Grazie al supporto dei partner Menabrea, Botalla Formaggi, Lauretana, Patti, Sfilacciatura di Verrone, Sergent Major e FARB verrà distribuito un montepremi di 1.250 ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne della classifica assoluta, e ben 90 premi in natura per i primi 5 classificati di ognuna delle 9 categorie d'età maschili e femminili.

Il trofeo in memoria di Ismar Pasteris (17ª edizione) verrà assegnato alla migliore società della classifica a punti, considerando i primi 200 classificati. Il Trofeo Botalla Formaggi andrà invece alla società più numerosa. Per tutti gli iscritti è previsto un premio di partecipazione e la possibilità di cenare a prezzo convenzionato (10 euro, gradita la prenotazione) in uno dei 5 ristoranti del Santuario convenzionati: Ai Tre Arc, Canal Secco Antico, La Stazione, Latteria, Fornace. L’evento ha il patrocinio della Città di Biella e si svolge in collaborazione con l’Amministrazione del Santuario di Oropa, sotto l’egida della Fidal, federazione Italiana Atletica Leggera

L'ALBO D'ORO

6 vittorie: Carluccio Chiara

5 vittorie: Massimo Galliano

4 vittorie: Cristina Porta, Cleliuccia Zola

3 vittorie: Bruno Innocente, Alberto Mosca, Ahmed Nasef

2 vittorie: Alberto Accatino, Paolo Favaglioni, Maurizio Mosca, Tommaso Vaccina, Gisella Bendotti, Marika Mainelli, Gabriella Mosca, Maria Grazia Navacchia, Valeria Straneo

1 vittoria: Omar Bouamer, Mario Cabrio, Piergiorgio Chiampo, Antonio Ciucio, Carlo Cremonte, Federico Fumagalli, Abdelhadi El Hachimi, Mario Mininni, Giuseppe Molteni, Jean Marie Viann Myasiro, Lhoussaine Oukhrid, Bruno Peluffo, Flavio Ponzina, Hakim Radouan, Marouan Razine, Philemon Serem Kipteker, Edward Young, , Dario Viale, Cinzia Allasia, Daniela Canella, Maria Giovanna Cerruti, Germana Coda Cap, Emily Grace Collinge, Beatrice Di Stolfo, Emanuela Enrietto, Ester Gamba, Emanuela Lanza, Vania Mercurio, Nadia Re, Clara Sacchetti, Cinzia Salamon, Amabile Salarino, Monica Bottinelli, Cristina Clerici, Tiziana Di Sessa, Sara Dossena, Mina El Kannoussi, Lara Giardino, Ivana Iozzia, Valentina Menonna, Marzena Michalska, Clementine Mukadanga, Cinzia Passuello, Arianna Reniero, Elena Romagnolo, Ilaria Zaccagni.

I RECORD

I record sul percorso attivo dal 2005 al 2021, sono quelli siglati dai vincitori dell’edizione 2020: Emily Collinge ha dominato la classifica femminile arrivando a Oropa in 50’59; Omar Bouamer con il tempo di 47'46”.

I FAVORITI

Alla chiusura delle preiscrizioni, avvenuta giovedì sera alle ore 24, Gac Pettinengo incassa la presenza di due atlete della nazionale azzurra Juniores di corsa in montagna.

Si tratta della 18enne biellese Matilde Bonino (Atl. Stronese Nuova NordAffari), vincitrice dell’oro europeo a squadre ai recenti europei, e della 19enne valdostana Axelle Vicari (Sisport) che dalla Spagna è rientrata con due medaglie individuali e due a squadre. Terzo incomodo, al momento, Benedetta Broggi, classe 1992 del Raschiani Triathlon. La possibilità di iscrizioni last minute lascia però incerto qualsiasi pronostico. Non sarà sicuramente della gara la vincitrice della passata edizione: Arianna Reniero è attualmente in ritiro in altura per preparare la parte finale di stagione.

In ambito maschile cercherà il bis, riuscito a ben pochi atleti, il torinese Flavio Ponzina (Brancaleone Asti), vincitore nel 2021. Sulla sua strada il borgosesiano Francesco Carrera (Casone Noceto), Accreditati dell’alta classifica anche Gabriele Gagliardi (Brancaleone Asti), i portacolori dell’Atletica Santhià Paolo Boggio e Vezio Bozza e i biellesi Paolo Orsetto (Atl. Vercelli 78) e Alessandro Ferrarotti (Climb Runners).