Coppa Rally di zona 1: comanda Elwis Chentre prima del rallyLana

Campione di zona lo scorso anno, e soprattutto vincitore della finale nazionale in gara unica: il valdostano Elwis Chentre nel 2021 è stato fedele al suo rango di appartenente a pieno diritto del gruppetto ai vertici di assoluti italiani fra i piloti privati.

Quest’anno si sta ripetendo ed arriva al rallyLANA da leader della graduatoria di zona e con l’intenzione di entrare nella lotta per la vittoria assoluta, non solo per imporsi a livello di Coppa di Zona.

Chentre è reduce da due vittorie (Grappolo e Alba) che lo hanno proiettato al vertice della classifica assoluta scavalcando il primo leader stagionale (e vincitore del Lana 2021) Davide Caffoni, che proprio al Lana tornerà in scena nella Prima Zona dopo la vittoria al Valli Ossolane. Entrambi con le Skoda Fabia, Chentre e Caffoni per il titolo della zona di Piemonte e Valle d’Aosta dovranno vedersela con le analoghe vetture dei vari Jacopo Araldo e Federico Santini, tutti iscritti al 35. rallyLANA.

Non solo, ci saranno poi i tanti protagonisti delle lotte di classe per conquistarsi il diritto alla finale nazionale di Coppa Italia oltre che il primato a livello regionale.

Da ricordare in particolare Emanuele Rosso (Renault Clio) e Mattia Pizio (Peugeot 208), leader fra le due ruote motrici e nella Top 10 assoluta della zona, anch’essi in scena a Biella.

Le iscrizioni al 35. RallyLANA, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) si sono chiuse mercoledì 20 luglio, con una adesione record fra le gare del CIRA 2022 si qui disputate: circa 120 equipaggi, con numero esatto da confermare dopo le verifiche del caso. Tutti i dettagli della gara, con programma completo e tabella distanza e tempi si possono trovare sul sito www.rally-lana.it e su App. Sportity (Password LANA35).