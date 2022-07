Tronzano sul gioco d'azzardo: "Informare e sensibilizzare è indispensabile"

Sono state approvate in Giunta gli indirizzi per le azioni di comunicazione informazione ed educazione finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione sul gioco d’azzardo patologico per il biennio 2022/23. (leggi qui)

"Si tratta di un impegno che ci eravamo presi – commenta l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano - nel momento in cui eravamo andati a modificare la legge che riguardava il gioco d’azzardo con la giusta esigenza di tutelare sia i lavoratori del comparto che i consumatori. Informare e sensibilizzare su questi temi è quanto mai indispensabile e dal documento è possibile intravedere uno sforzo comunicativo, oltre che economico, volto a dare le giuste e corrette informazioni, ringrazio il Presidente e la Giunta che hanno dato corso a questo intervento di una legge regionale che è stata modificata in modo da renderla giusta, equa e al passo coi tempi. Un lavoro rivolto a soddisfare le esigenze di tutti e questo atto ne è un chiaro esempio”.