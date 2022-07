Confesercenti Biella contro i nuovi progetti di grande distribuzione in città

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma del presidente di Confesercenti Biella Angelo Sacco, dove annuncia in sit-in prima del consiglio lunedì 25 luglio.

"Lunedì prossimo 25 luglio il Consiglio Comunale di Biella si esprimerà con una delibera decisiva, preludio all'inizio dei lavori che porteranno:

- In Via Carso (Ex Pettinature riunite) un nuovo centro commerciale con annesso impianto per la distribuzione massiva di carburante.

- In Via Milano (Chiavazza) un nuovo supermercato a traino alimentare.

Le riflessioni proposte sono state infinite, e primariamente vertevano sull'assegnare un nuovo scopo a tutta l'area Est della città, che congiunge la Stazione S.Paolo con il Vecchio Ospedale lungo l'asse di via Carso e costeggiando il Cervo. Questo doveva avvenire tramite un lavoro di valutazione dell'esigenza cittadina, alla luce delle prossime agende e con la consulenza di professionisti (non avevamo ancora lasciato il PNRR a Roma).

Dopo più di un anno di appelli, puntualmente INASCOLTATI, all'amministrazione provenienti da svariati osservatori, tutti aventi oggetto la richiesta di un maggior coinvolgimento della cittadinanza nell'operazione, nonché di una più profonda ponderazione sull'enorme mole di aspetti che una tale movimentazione andrebbe a squilibrare, ci sentiamo di rivolgerne un ultimo accorato a tutti i Consiglieri Comunali e pertanto:

-Lunedì 25 luglio a Palazzo Oropa prima del Consiglio Comunale delle ore 14,00 abbiamo organizzato un SIT-IN, durante il quale consegneremo le nostre ragioni a tutti i Consiglieri una lettera.

- Infine ci rivolgiamo ai Cittadini, ai Commercianti e a tutte le Associazioni di Categoria. Confidiamo nel fatto che a Biella viva ancora qualcuno cui piaccia starci, e voglia sostenerci con la sua presenza lunedì 25 luglio o sui social network pubblicando post, immagini e pensieri uniti dall'hasthag #biellaest, magari senza troppa paura di dire la propria".

Questa la lettera che sarà consegnata ai consiglieri:

